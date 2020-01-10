Публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода пройдут 15 января Политика

Публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода пройдут 15 января 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Начало слушаний в 15:00 по адресу: Кремль, корпус 5, большой зал (2 этаж).

Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода поддержала переход на мажоритарную систему: количество депутатов сократится до 35.