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Политика

Публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода пройдут 15 января

14 января 2020 15:23  [57] Политика

Публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода пройдут 15 января 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Начало слушаний в 15:00 по адресу: Кремль, корпус 5, большой зал (2 этаж).

Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний.

Напомним, Дума Нижнего Новгорода поддержала переход на мажоритарную систему: количество депутатов сократится до 35.

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