Публичные слушания по изменениям в Устав Нижнего Новгорода пройдут 15 января 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Начало слушаний в 15:00 по адресу: Кремль, корпус 5, большой зал (2 этаж).
Регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний.
Напомним, Дума Нижнего Новгорода поддержала переход на мажоритарную систему: количество депутатов сократится до 35.
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