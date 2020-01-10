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Общество

Министр образования Нижегородской области проведет единое родительское собрание по ЕГЭ и ГИА

14 января 2020 15:48  [379] Общество

Фото: Рособрнадзор

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин проведет единое родительское собрание и пресс-конференцию по вопросам государственной итоговой аттестации (ЕГЭ в 11 классе и ГИА в 9 классе).

Встреча состоится 23 января 2020 года в 18:30 в школе № 118 (ул. Народная, 35).

К участию в родительском собрании приглашаются представители педагогической и родительской общественности, главные редакторы, журналисты и блогеры.

Также организован предварительный сбор вопросов по ссылке до 9:00 20 января.

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Теги:
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