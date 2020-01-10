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Политика

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию будет транслироваться на стадионе "Нижний Новгород"

14 января 2020 16:10  [5] Политика

Фото: с сайта президента РФ

Послание Владимира Путина к Федеральному собранию будет транслироваться в конференц-зале стадиона "Нижний Новгород" 15 января 2020 года. Об этом сообщили в нижегородском исполкоме ОНФ.

Церемония оглашения состоится в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж" в 12:00.

На церемонии будут присутствовать члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители конституционного и верховного судов, губернаторский корпус, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатели Законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

Трансляция на стадионе в Нижнем Новгороде начнется также в 12:00. После этого будет организовано обсуждение. К участию приглашены представители органов исполнительной власти Нижегородской области, журналисты, эксперты-политологи, историки, лидеры политических партий, руководители нижегородских вузов и общественники.

Также трансляции пройдут в ФОКе "Звездный" Арзамаса, в центральной библиотеке Шахуньи, дворце культуры в Лыскове и помещении для общественных организаций (ул. Восстания, д.1) в Кулебаках.

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