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Общество

Специалисты "ГУАД" проверили качество песко-соляной смеси для обработки нижегородских трасс

14 января 2020 17:02  [77] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Специалисты ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" 14 января 2020 года проверили качество песко-соляной смеси, которой обрабатываются региональные трассы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

На дорогах разной категории и интенсивности движения используются различные составы песко-соляной смеси. Например, для обработки подъемов – таких, как восточный подъезд в Нижнему Новгороду, участок в районе Большой Ельни и Афонина используется песко-соляная смесь с максимальным содержанием соли. В среднем противогололедные материалы в дорожных предприятиях проходят проверку каждые две недели.

Качество песко-соляной смеси оценивают в специализированной лаборатории "ГУАД". Проверку проходит каждая партия противогололедных материалов. Более 90% проб соответствуют нормативам, нарушения как правило связаны с несоблюдением соотношения компонентов. 

Напомним, что по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина особое внимание уделяется дорогам, отремонтированным в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в соответствии с указом президента. "По цифрам ситуация улучшается, однако количество резонансных ДТП не может не волновать. Мы должны обратить особое внимание на инфраструктуру в местах повышенной аварийности и смертности. Нужно определить и устранить эти системные причины", - сказал глава региона.

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