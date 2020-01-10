Вдвое больше нижегородских семей смогут претендовать на выплату по рождению первого ребенка Общество

Вдвое больше нижегородских семей смогут претендовать на выплату по рождению первого ребенка. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2019 году на выплату могли рассчитывать семьи, где родился первый ребенок, и средний доход на человека не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Всего выплаты получили 9747 семей. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 930 миллионов рублей", - сказал глава региона.

"По решению президента России Владимира Путина был увеличен критерий нуждаемости - с 1,5 до 2-кратной величины прожиточного минимума. Сейчас этот показатель составляет более 22 тысяч рублей. Для семьи из трех человек - это 66 тысяч рублей. По нашим прогнозам благодаря решению президента претендовать на выплату при рождении первого ребенка смогут почти вдвое больше семей – 17800. При этом с 1 января 2020 года период выплаты пособия продлевается до достижения ребенком трех лет. Ежемесячный размер выплаты на данный момент – 10 658 рублей. Уверен, что это станет неплохим подспорьем для молодых семей и будет в полной мере способствовать достижению показателей национального проекта "Демография", - добавил Глеб Никитин.

На указанную выплату в 2020 году в федеральном бюджете предусмотрены средства в объеме 2,9 млрд рублей. Аналогичная выплата при рождении второго ребенка предоставляется за счет средств материнского капитала, установленного федеральным законодательством, по линии Пенсионного фонда.