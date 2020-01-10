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Происшествия

Пять лет колонии получил продавец-кассир нижегородского магазина за смерть посетителя

15 января 2020 09:42  [194] Происшествия

Пять лет колонии получил продавец-кассир нижегородского магазина за смерть посетителя. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 15 января 2020 года.

Автозаводский районный суд вынес приговор в отношении 30-летнего нижегородца, который признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что в декабре 2018 года в вечернее время в магазине "Пятерочка" между продавцом-кассиром и 32-летним посетителем возник конфликт, в ходе которого работник ударил посетителя рукой по голове и бросил на пол. При падении мужчина ударился головой о пол, а продавец нанес ему еще несколько ударов. В результате чего, спустя 2 дня, мужчина скончался в лечебном учреждении.

Суд назначил работнику магазина наказание - 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Следует отметить, что сотрудник магазина ранее не был судим.

Напомним, жителю Чкаловского района грозит до 8 лет лишения свободы за разбойное нападение на продавца магазина.

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