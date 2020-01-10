Скрывавшегося 15 лет москвича осудили за смертельное ДТП в Нижегородской области Происшествия

Скрывавшегося 15 лет москвича осудили за смертельное ДТП в Нижегородской области. Как сообщили в региональной прокуратуре 15 января 2020 года, приговором Арзамасского городского суда осужден житель Москвы по ч.3 ст. 264 УК РФ (в редакции от 08.12.2003- нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, в настоящее время это ч.5 ст. 264 УК РФ).

Судом установлено, что в ноябре 2004 года 24-летний москвич, управляя автомобилем Audi на ул. Станционной Арзамаса, неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на бордюр, а затем на пешеходную дорожку, совершил наезд на юношу и девушку. В результате чего пешеходы погибли.

В ходе расследования уголовного дела водитель признался в совершении преступления, компенсировал причиненный моральный вред родителям погибших. Однако, после направления в мае 2005 года уголовного дела в суд, скрылся от суда и был объявлен в розыск. По истечении 15 лет его местонахождение установили.

При рассмотрении уголовного дела в суде житель столицы признал свою вину, дополнительно компенсировал моральный вред, принес свои извинения потерпевшим, однако не объяснил, почему он скрывался 15 лет.

Суд разделил позицию государственного обвинителя, и назначил мужчине наказание - 4 года лишения свободы в колонии-поселения, а также лишил его права управления транспортными средствами на 3 года.