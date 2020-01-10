Последние новости рубрики Бизнес
15 января 2020 10:52  [298] Бесплатное обучение будет организовано для нижегородских предпринимателей
15 января 2020 10:41  [29] Нижегородские "Дорожные карты", "Начни свое дело" и HiBrain попали в финал всероссийского конкурса
15 января 2020 09:27  [80] Жительница Кстова организовала азартные игры в Интернете
14 января 2020 13:26  [253] Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич рассказал, куда вкладывать деньги
14 января 2020 11:09  [239] Полицейские изъяли из нижегородского минимаркета медицинский спирт, алкоголь и снюсы
13 января 2020 17:56  [490] Бесплатные тренинги для соцпредпринимателей пройдут в Нижегородской области в 2020 году
13 января 2020 16:00  [251] Нижегородские предприниматели могут арендовать госимущество на льготных условиях
13 января 2020 13:57  [1313] Восемь новых нижегородских месторождений поставлены на госбаланс в 2019 году
13 января 2020 12:00  [721] Центр промышленной автоматизации АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 году выпустил продукции на 1 млрд рублей
11 января 2020 11:30  [417] Консультации для предпринимателей пройдут в нижегородском центре "Мой бизнес" 16−20 января
Бизнес

Нижегородские "Дорожные карты", "Начни свое дело" и HiBrain попали в финал всероссийского конкурса

15 января 2020 10:41  [29] Бизнес

Нижегородские "Дорожные карты", "Начни свое дело" и HiBrain попали в финал всероссийского конкурса социально-экономических практик. Всего в финал прошли 29 решений, в том числе пять из Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конкурс проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Глава региона напомнил, что область заняла второе место по количеству поданных заявок.

"Пять наших практик в финале из 8 изначально отобранных, из более чем 1450-ти поданных всеми регионами – это уже отличный результат! Это те практики, которые уже успешно работают в нашей области, и, думаю, будут интересны для тиражирования коллегам. Все они отвечают принципам национальных проектов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Финалистами стали следующие нижегородские проекты:

- "дорожные карты" реализации инвестиционных проектов по строительству объектов капитального строительства (заявка министерства имущественных и земельных отношений региона, номинация "Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство")

- "создание и функционирование регионального центра компетенции по вопросам городской среды — АНО "Институт развития городской среды НО" (номинация "Городское развитие и инфраструктура")

- "Великое в малом: культурно-экономический альянс — аксиома развития региона" (МБУК "Городецкий историко-художественный музейный комплекс", "Туризм и культура")

- программа по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело" (министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона, "Поддержка бизнеса и развитие экспорта")

HiBrain — платформа подготовки и трудоустройства IT кадров (международный IT-кластер Нижегородской области, "Цифровое развитие").

Подробнее о каждой из практик можно узнать на портале (во вкладке "Практики" отсортировать их по региону. – прим.).

Подведение итогов и награждение состоится на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 12–14 февраля 2020 года. Практики-победители также разместят на "Смартеке" — цифровой платформе по обмену эффективными практиками регионов в области социально-экономического развития.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph