Нижегородские "Дорожные карты", "Начни свое дело" и HiBrain попали в финал всероссийского конкурса Бизнес

Нижегородские "Дорожные карты", "Начни свое дело" и HiBrain попали в финал всероссийского конкурса социально-экономических практик. Всего в финал прошли 29 решений, в том числе пять из Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конкурс проводит Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Глава региона напомнил, что область заняла второе место по количеству поданных заявок.

"Пять наших практик в финале из 8 изначально отобранных, из более чем 1450-ти поданных всеми регионами – это уже отличный результат! Это те практики, которые уже успешно работают в нашей области, и, думаю, будут интересны для тиражирования коллегам. Все они отвечают принципам национальных проектов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Финалистами стали следующие нижегородские проекты:

- "дорожные карты" реализации инвестиционных проектов по строительству объектов капитального строительства (заявка министерства имущественных и земельных отношений региона, номинация "Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство")

- "создание и функционирование регионального центра компетенции по вопросам городской среды — АНО "Институт развития городской среды НО" (номинация "Городское развитие и инфраструктура")

- "Великое в малом: культурно-экономический альянс — аксиома развития региона" (МБУК "Городецкий историко-художественный музейный комплекс", "Туризм и культура")

- программа по развитию социального предпринимательства "Начни свое дело" (министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона, "Поддержка бизнеса и развитие экспорта")

HiBrain — платформа подготовки и трудоустройства IT кадров (международный IT-кластер Нижегородской области, "Цифровое развитие").

Подробнее о каждой из практик можно узнать на портале (во вкладке "Практики" отсортировать их по региону. – прим.).

Подведение итогов и награждение состоится на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет 12–14 февраля 2020 года. Практики-победители также разместят на "Смартеке" — цифровой платформе по обмену эффективными практиками регионов в области социально-экономического развития.