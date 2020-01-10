Бесплатное обучение будет организовано для нижегородских предпринимателей Бизнес

Бесплатное обучение могут пройти нижегородские предприниматели по программам корпорации МСП в 2020 году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это, например, однодневные тренинги, которые знакомят с разными видами государственной поддержки, участием в госзакупках, учат генерации бизнес-идей, повышению производительности труда или использованию франшизы. Кроме того, в 2020 году мы снова проведем такие образовательные программы Корпорации МСП как "Мама-предприниматель", "Азбука предпринимательства", "Школа предпринимательства", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, уже составлено предварительное расписание тренингов и семинаров по методике корпорации МСП.

"Тренинг "Генерация бизнес-идеи" состоится дважды: 20 марта и 15 июля 2020 года. 23 марта предприниматели смогут узнать о видах консультационной поддержки, 24 мая – о том, какую финансовую помощь они могут получить от государства, а 27 мая – об участии в госзакупках. 17 июля все желающие получат практическое руководство по созданию франшизы, а 20 августа научатся пользоваться возможностями портала "Бизнес-навигатор", - сообщил министр.

Он также рассказал, что обучающая программа-конкурс "Мама-предприниматель" стартует 17 сентября, курс для начинающих предпринимателей "Азбука предпринимательства" состоится 9-13 ноября, а обучение в "Школе предпринимательства", которое направлено на наращивание навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса, пройдет 23-27 ноября.

Обучение проводит Агентство по развитию кластерной политики Нижегородской области в технопарке "Анкудиновка".

Консультации по образовательным программам можно получить в центре и по телефону горячей линии "Мой бизнес" 8−800−301−29−94.