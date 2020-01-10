Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всероссийский конкурс проектов военно-исторической тематики организовало российское военно-историческое общество.

Принять участие в конкурсе нижегородцев пригласил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2020 году будет отмечаться 75-летие Великой Победы. Эта дата имеет огромное значение для нашего региона. Именно Горький часто называли арсеналом или кузницей Победы. Важно, чтобы жители региона помнили об этом и сохраняли славные традиции", - отметил глава региона.

Направления и номинации конкурса:

- проекты в сфере военно-исторической науки;

- музейно-выставочные и экспозиционные проекты военно-исторической и современной военной тематики;

- проекты по реализации мероприятий военно-исторической направленности и военно-патриотического воспитания в рамках проведения детских военно-исторических лагерей;

- проекты по организации и проведению военно-исторических фестивалей;

- проекты по осуществлению военно-археологической и поисковой деятельности.

Принять участие в конкурсе могут юридические лица (некоммерческие организации, коммерческие организации) и индивидуальные предприниматели.

Для участия необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте конкурса. Подавать заявки можно до 15 февраля 2020 года.