Международное агентство Moody's представило анализ стабильности работы НБД-Банка Экономика

Фото: пресс-служба НБД-Банка

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service опубликовало в декабре 2019 кредитное мнение, где представлен углубленный анализ стабильности работы ПАО "НБД-Банк" и продемонстрировано соответствие присвоенных долгосрочных депозитных рейтингов банка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, в ноябре 2019 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам в местной и иностранной валюте НБД-Банка со стабильного на положительный на уровне Ва3, долгосрочный и краткосрочный рейтинг риска контрагента подтвержден на уровне Ва2. Также в рейтинге подтверждена базовая кредитная оценка на уровне Ba3.

В соответствии с опубликованным кредитным мнением, НБД-Банк сохраняет надежные финансовые показатели и достаточный буфер банковского капитала, рейтинг НБД-Банка отражает прочную капитализацию, твердые показатели рентабельности стабильную базу финансирования на базе депозитов и крепкую ликвидность. По данным экспертов агентства у НБД-Банка будет улучшаться качество финансовых показателей.

Подробнее ознакомиться с методологией присвоения кредитного рейтинга и самой последней информацией об истории рейтингов, можно на официальном сайте.