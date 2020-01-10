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Общество

"Деньги - самый популярный подарок на Новый год", - Банк "Открытие"

15 января 2020 13:38  [47] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Самым популярным новогодним подарком у наших соотечественников стали деньги. Таковы основные результаты специального исследования банка "Открытие".

Как поясняется в релизе банка, 85% россиян провели новогодние каникулы дома, а 75% потратили на новогодних праздниках больше или столько же, сколько на прошлый Новый год. Самым популярным новогодним подарком у наших соотечественников стали деньги.

В исследовании также указывается, что только 6% россиян отправились на новогодние каникулы в зарубежные поездки, 10% отдыхали в другом регионе России. Новый год подтвердил репутацию домашнего и семейного праздника: почти 85% респондентов провели самые продолжительные в году каникулы в родном городе.

45% опрошенных считают, что потратили на эти новогодние праздники больше, чем на прошлые, а еще 30% сказали, что потратили столько же. Только 22% заявили о сокращении своих расходов на Новый год по сравнению с 2019-м. При этом в абсолютных величинах больше половины респондентов - 55% - потратили на новогодние каникулы менее 20 тысяч рублей, 32% оценили свои расходы в диапазоне 20-50 тысяч, 9% погуляли на 50 тысяч рублей. Только 2% потратили от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

73% россиян оценили свои новогодние каникулы как отличные. 65% сообщили, что им хватило денег на все развлечения и отдых. 57% воспользовались в Новый год услугами банков. 42% намерены обратиться в банк в 2020 году за помощью в исполнении своих желаний и планов.

Исследование также показало, что самым лучшим и наиболее популярным новогодним подарком у россиян стали деньги. Такой подарок получили 15% опрошенных. В ТОП новогодних подарков также вошли сувениры, кондитерские изделия и косметика.

В банке напомнили, что согласно результатам декабрьского опроса ожиданий россиян, проведенным банком "Открытие", 36% респондентов ожидают роста своих доходов в 2020 году, 42% считают, что их доход не изменится, и лишь 7% полагают, что заработают меньше.

Опрос проводился методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 25-60 лет по всей России (в выборке участвовали жители городов численностью от 1 млн человек). Статистическая погрешность опроса составляет +/- 3%.

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