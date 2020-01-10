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Общество

Тина Канделаки выпустила новую книгу

15 января 2020 14:15  [71] Общество

Новая книга российской журналистки и блогера Тины Канделаки появилась в продаже. Об этом сообщает пресс-служба Канделаки.

"Тина рассказывает личную историю успеха в борьбе за идеальное тело. В книге Канделаки анализирует многолетний опыт работы над собой. Она подробно рассказывает о преодолении объективных препятствий, включая психологические проблемы, уходящие корнями в детство, а также борьбу с предрасположенностью к лишнему весу", - поясняют в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что на страницах книги эксперты дают ответ на вопрос "Почему то или иное решение Тины Канделаки привело ее к успеху?". В процессе написания книги автор взяла интервью у нутрициолога, пластического хирурга, психолога, тренера, а также опросила множество девушек, включив их истории в книгу.

"На личном примере я решила показать, как спорт и правильное питание переворачивают жизнь и приносят удовольствие не только от результата, но и от процесса его достижения", - приводит пресс-служба слова Тины Канделаки.

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