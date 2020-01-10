Нижегородская область в 2020 году направит 1,1 млрд рублей на борьбу с бедностью Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область в 2020 году направит 1,1 млрд рублей на борьбу с бедностью. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.

"В прошлом послании президент выделил Нижегородскую область как один из регионов, где применяются пилотные механизмы борьбы с бедностью, в частности, такой инструмент как социальный контракт. Сейчас Владимир Путин вновь подчеркнул важность этого инструмента, отметив при этом, что эффект от его применения порой оставляет желать лучшего", - пояснил Глеб Никитин.

"Прежде всего, речь идет об отсутствии реальных стимулов для граждан. За последний год мы предприняли конкретные шаги, например, усовершенствовали социальный контракт, сделав его более адресным и наполнив конкретными мерами поддержки. В этом году даже стали лидерами в стране по объему финансирования на эти цели, которое выделяется со стороны федерального бюджета. В первую очередь - это финансовая поддержка людей", - добавил губернатор.

Он рассказал, что в рамках социального контракта люди получат ежемесячные денежные выплаты.

"Если речь идет о ежемесячной выплате, то она равна прожиточному минимуму. На сегодняшний день – это более 11 тысяч рублей. Они выдается в случае, если человек только нашел работу или проходит обучение, также на нее могут претендовать те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это проблемы со здоровьем, сложности с вакансиями, уход за ребенком. До 30 тысяч рублей может составлять выплата на обучение и до 250 тысяч рублей - на организацию своего дела для самозанятых или на создание крестьянско-фермерского хозяйства. В этом году мы рассчитываем заключить почти 10 тысяч контрактов по новой схеме, включающей эти меры поддержки", - отметил Глеб Никитин.

В пресс-службе губернатора и правительства области сообщили, что по итогам 9 месяцев 2019 года "в регионе впервые отмечен рост реальных денежных доходов населения на 0,8% к аналогичному периоду 2018 года". Поданным пресс-службы, среднедушевые денежные доходы выросли за этот период на 6,3% и составили 31,858 тысяч рублей.