Нижегородская "Корпорация АПЕКС" погасила долги по зарплате в размере 2,2 млн рублей по требованию прокуратуры Бизнес

Нижегородская "Корпорация АПЕКС" погасила долги по зарплате в размере 2,2 млн рублей по требованию прокуратуры Сормовского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 15 января 2020 года.

Установлено, что работодателем в период с февраля по апрель 2019 года полностью не выплачена заработная плата 63 сотрудникам, задолженность составила свыше 2 млн 200 тысяч рублей.

В связи с этим прокурором принят полный комплекс мер реагирования: материалы проверки направлены в следственные органы для дачи оценки правового характера действиям бывшего руководителя организации. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст.145.1 УК РФ, которое в настоящее время расследуется.

Кроме того, с привлечением специалиста управления Росреестра Нижегородской области в отношении конкурсного управляющего прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о банкротстве, по результатам которой в саморегулируемые организации арбитражных управляющих внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, которое находится на рассмотрении, решается вопрос о привлечении конкурсного управляющего к дисциплинарной ответственности.

Также бывший руководитель и конкурсный управляющий заслушивались на заседаниях межведомственных рабочих групп, организованных прокуратурой района.

Мерами прокурорского реагирования в январе 2020 года задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.