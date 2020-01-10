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Политика

"Единая Россия" будет контролировать создание дополнительных мест в детских садах", - Глеб Никитин

15 января 2020 15:10  [41] Политика

"Единая Россия" будет контролировать создание дополнительных мест в детских садах в регионах. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

"Партия обладает мощным ресурсом на местах в виде первичных отделений. У нас много партийцев, которые активно участвуют в жизни своей малой родины. Они могут непосредственно контролировать ход работы на каждом конкретном объекте практически в ежедневном режиме. Депутаты в процессе строительства и ввода в эксплуатацию новых образовательных объектов должны помогать исполнительной власти. Их прямая обязанность - способствовать развитию территории, которую они представляют. Людям важны конкретные результаты", - отметил секретарь регионального отделения.

"В этом направлении нужно задействовать и уже работающие инструменты партийного контроля, например, портал "Нацпроекты глазами людей". Я являюсь сопредседателем рабочей группы Генерального совета Партии по контролю за реализацией национальных проектов, и все положения Послания в ближайшее время будут проанализированы в рамках работы группы", - добавил Глеб Никитин.

Ранее, Глеб Никитин предложил забрать у муниципалитетов на уровень региона строительство школ и детсадов.

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