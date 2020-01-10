Благотворительный магазин с бесплатной одеждой открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Группа магазина Подари добро в соцсети

Благотворительный магазин "Подари добро", где малоимущие могут получить одежду бесплатно, открылся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила владелец магазина Татьяна Куприянова.

Она пояснила, что вся одежда, которая есть в магазине, поставляется жителями города. Они отдают вещи в дар и 90% этой одежды могут бесплатно получить граждане из социально-незащищенной категории населения, например многодетные мамы или инвалиды. Остальную одежду владелица продает за символическую плату. На эти деньги она и собирается оплачивать аренду помещения.

Магазин открылся после новогодних праздников на ул. Рождественской в доме №18Б, однако сейчас его посетило всего 13 покупателей. Например, 15 января приходила многодетная мама из сельской местности.

Татьяна Куприянова добавила, что желающих расстаться с вещами в Нижнем Новгороде очень много. Сейчас в магазине накопилось около 20 мешков с одеждой. Желающие забрать вещи могут обратиться по телефону 8-910-138-25-65. По этому же номеру могут обратиться люди, желающие помочь проекту.