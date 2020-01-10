Жильцы 150 МКД Нижегородской области решили перейти на раздельное накопление отходов Политика

Жильцы 150 многоквартирных домов Нижегородской области приняли решение о переходе на раздельное накопление отходов. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года.

"Нижегородская область одна из первых в стране приняла решение о переходе на раздельное накопление отходов. Жители сами принимают решение сортировать мусор или нет. При этом, если такое решение принято, то за вывоз пластика, бумаги, текстиля, металла и стекла люди будут платить в среднем на 21% меньше и считать будут не по нормативу, как сейчас, а по факту. Мы первыми в России разработали пониженный тариф на отсортированные отходы", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор региона также отметил, что в Нижегородской области уже созданы заводы по переработке вторсырья. В частности, в декабре прошлого года в Нижнем Новгороде открылся завод по переработке полимеров "Фантастик Пластик". Пластиковые отходы здесь будут превращать во флексы и гранулят - материал, который можно использовать для вторичной переработки, а также, например, в дорожном строительстве.

"Также работают предприятия по переработке бумаги, стекла, резины. Проходит демиркуризация ртутных ламп. И данная работа будет продолжаться. Наша цель - увеличить количество отходов, отправляемых на переработку, а не на полигоны. В прошлом году только на одном мусоросортировочном комплексе из 5 было отобрано 2 тысячи тонн ПЭТ-бутылок, 12 тысяч тонн бумаги и 5 тысяч тонн текстиля. То есть они были не закопаны в землю, а им была дана вторая жизнь", - добавил Глеб Никитин, напомнив о нацпроекте "Экология" в рамках указа президента.