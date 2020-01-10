Спасенного из подо льда на Волге лосенка, вернули в лес (ВИДЕО)

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Лосенка, провалившегося под лед на Волге в Нижегородской области, вернули в естественную среду обитания. Об этом сообщили в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.
Лосенка вытащили из подо льда местные жители. Им сейчас вручили награды.
"Когда приехали на место, мы увидели лося в полынье, который не мог выбраться. Вытаскивали его с помощью автомобиля", - рассказал житель д.Чеченино Кстовского района Петр Бритов.
В комитете госохотнадзора пояснили, что на передержке лось находился неделю. Когда ему стало лучше, его вернули в лес.
Напомним, в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области". Срок реализации мероприятий, перечисленных в документе, — с 2018 по 2021 годы. Целью программы является обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, в том числе, проведение биотехнических мероприятий по подкормке животных для увеличения их численности.
Видео регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира
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