Спасенного из подо льда на Волге лосенка, вернули в лес (ВИДЕО) Общество

Фото: Комитет по охране объектов животного мира

Лосенка, провалившегося под лед на Волге в Нижегородской области, вернули в естественную среду обитания. Об этом сообщили в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Лосенка вытащили из подо льда местные жители. Им сейчас вручили награды.

"Когда приехали на место, мы увидели лося в полынье, который не мог выбраться. Вытаскивали его с помощью автомобиля", - рассказал житель д.Чеченино Кстовского района Петр Бритов.

В комитете госохотнадзора пояснили, что на передержке лось находился неделю. Когда ему стало лучше, его вернули в лес.

Напомним, в 2018 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новую редакцию государственной программы "Охрана животного мира Нижегородской области". Срок реализации мероприятий, перечисленных в документе, — с 2018 по 2021 годы. Целью программы является обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира, в том числе, проведение биотехнических мероприятий по подкормке животных для увеличения их численности.

Видео регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира