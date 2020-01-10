Движение на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде будет ограничено 16 января из-за хоккейного матча Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Движение транспорта по местному проезду пр.Гагарина в Нижнем Новгороде будет временно прекращено 16 января из-за хоккейного матча "Торпедо"-"Динамо". Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

Ограничение будет действовать на участке от дома №27 до дома №29Д с 07:00 до 20:00.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.