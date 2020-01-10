МЧС предупредило о небольшой буре, надвигающейся на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное управление МЧС предупредило об усилении юго-западного ветра в ближайшие часы до 18 м/с.

По шкале бофорта, ветровой режим от 17,4 до 20,5 метров в секунду является бурей.

В ведомстве, со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пояснили, что неблагоприятные погодные условия продлятся до 16 января.

В управлении добавили, что сильный ветер может стать причиной чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом линий электропередачи и линий связи, а также нарушениями в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой, затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.