Обсуждение послания президента Федеральному собранию прошло в Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин

Обсуждение послания президента Федеральному собранию прошло на стадионе в Нижнем Новгороде 15 января 2020 года.

Активисты Общероссийского народного фронта организовали трансляцию и обсуждение послания во всех регионах страны - в библиотеках, университетах, кинотеатрах, барах, стадионах, МФЦ, музеях, домах профсоюзов, больницах, на станциях скорой помощи, в такси, в метро и аэропортах.

На стадионе "Нижний Новгород" ОНФ собрал представителей исполнительной власти, депутатов, экспертов, журналистов, общественников, руководителей и студентов пяти вузов. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель губернатора Андрей Гнеушев, заместитель секретаря НРО "Единая Россия" по работе с депутатами и депутатскими объединениями, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Одна из основных тем послания президента – необходимость повышения доходов граждан. Кроме социальных мер поддержки, для решения этой задачи нужно улучшение экономической ситуации, более активное привлечение инвестиций в производство. Одна из предложенных президентом мер – компенсация региональным бюджетам двух третей налоговых вычетов, которые они предоставляют значимым инвестиционным проектам, позволяющим создать новые рабочие места, дополнительные производственные мощности. Я считаю, что эти деньги мы также должны направлять на поддержку бизнес-проектов в регионе", - сказал Евгений Люлин.

"Как отметил сегодня президент в своем Послании, самое дорогое и самое важное - это инвестиции в человеческий капитал. Предложены и, убежден, будут приняты серьезные меры. Это и увеличение выплаты при рождении первого ребенка, и выплаты детям с 3-х до 7 лет, и обеспечение школьным питанием и развитие целевого образования… Наш регион является пилотным по нескольким программам, в том числе по борьбе с бедностью и улучшению качества жизни населения и по модернизации первичного звена здравоохранения. На сегодняшний день область полностью готова технически и материально к внедрению всех новых мер поддержки населения. Мы постоянно взаимодействуем с федеральными органами исполнительной власти - с министерством образования, министерством просвещения, министерством здравоохранения, мы обеспечены всеми ресурсами, у нас готовы все расчеты, и мы можем с уверенностью сказать, что все семьи, которые имеют право на получение выплат, будут ими полностью обеспечены", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

"Президент в своем послании говорил о необходимости тесной связи с гражданами по всем направлениях, о том, что власти необходимо слышать, о чем говорят люди. Он подчеркивал важность совместной выработки решений и важность поддержки инициатив. Если граждане не только видят проблему, а знают, как ее решать, то в этой ситуации нам могут помочь проекты, которые уже работают в Нижегородской области, такие как инициативное бюджетирование, или гранты, которые выделяются на поддержку некоммерческих организаций. Я думаю, что мы вместе с правительством региона будем эту работу продолжать и вместе мы точно сможем больше", - сказала Ольга Щетинина.

"Сильное послание. Вдохновляющее, - считает руководитель исполкома ОНФ Алексей Алехин. – Президент заявил о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми, которые коснутся каждого ребенка, появившегося на свет с 2020 года, о расширении программы материнского капитала, других мерах социальной поддержки. В центре политики государства должен стоять человек, его благосостояние. Важно также, чтобы люди знали о своих правах, существующих и вновь вводимых мерах социальной поддержки. В этом плане пока есть некий разрыв – зачастую люди не пользуются льготами, потому что даже не знают о них. И наша задача эту ситуацию исправить".

"Владимир Путин говорил о дальнейшей реализации национальных проектов и ответственности за них в регионах. Сегодня это один из ключевых моментов, на наш взгляд, - прокомментировал Послание главы государства сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов. – "Фронтовики" несколько лет занимаются мониторингом исполнения приоритетных проектов, в частности – как идет благоустройство региона в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Мы отмечаем, насколько похорошели города и районы области благодаря масштабному благоустройству общественных пространств. Но и отмечаем необходимость выработки четкой системы строгого контроля и ответственности со стороны подрядчиков и глав муниципальных органов власти".

Обсуждение послания продемонстрировало интерес нижегородцев к вопросам развития промышленности, образования, восстановления исторически ценных зданий, здравоохранения в регионе.

"Нам всем предстоит много работы. Благо, у нас налажено конструктивное взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти региона. И эта работа начинается прямо сейчас", - подытожил Алексей Алехин.