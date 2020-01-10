"Думаю, что мы сможем сделать большой прорыв в качестве медицины", - Николай Миронов Политика

Фото: с сайта semashko.nnov.ru

Главный врач Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А.Семашко Николай Миронов прокомментировал ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По словам Николая Миронова, средства, которые планируется выделить на развитие системы здравоохранения - колоссальные. Это беспрецедентная мера.

"Президент сообщил о том, что сумма, выделяемая субъектам на развитие здравоохранения, составит 550 млрд рублей. Это ремонт поликлиник, больниц, ФАПов. Таких цифр в сфере здравоохранения мы не видели никогда. Это беспрецедентная мера - будут приведены в порядок все лечебные учреждения России. А я напомню, что некоторые больницы не ремонтировались десятилетиями.

Второй вопрос - к 2024 году планируется 100% обеспечение врачебными кадрами. Это просто поразительно, и, самое главное, решение лежит на поверхности. Будет предоставлено 70% бюджетных мест, целевых. А в клинической ординатуре по некоторым направлениям даже 100% целевых мест для обучения. Это гарантия трудоустройства в регионах России.

Вернулась некая система, теперь уже обязательная для медицинских учреждений и для будущего врача. По сути дела, заключается договор между будущим врачом, который будет работать, и медицинским учреждением на предмет дальнейшего сотрудничества. Прозвучали слова и о новой системе оплаты труда. Основной частью будет ставка, сохранятся и компенсационные выплаты.

Я думаю, что вот эти меры - и финансирование, и обеспечение медицинскими кадрами, помог сделать очень большой прорыв в качестве системы здравоохранения. Все, что мы хотели, мы услышали", - сказал он.