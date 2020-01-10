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Общество

Нижегородский водоканал установил новое оборудование на девяти насосных станциях

16 января 2020 10:07  [63] Общество

Девять насосных станций, обеспечивающих бесперебойное водоснабжение и нормативное давление холодной воды в многоквартирных домах, модернизировал Нижегородский водоканал в конце 2019 – начале 2020 года. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы, пояснили в пресс-службе предприятия.

В ходе модернизации на каждой из станций старые насосы заменены на группу из 2-5 новых, а также установлены каскадно-частотные регуляторы. Благодаря регуляторам насосы включаются постепенно, по мере необходимости, в зависимости от уровня водоразбора. Кроме того, каждый новый насос начинает работу с минимальной мощности, постепенно набирая обороты. Главный инженер АО "Нижегородский водоканал" Алексей Кожевников отметил, что такая система позволяет добиться максимальной эффективности работы оборудования.

"Новое оборудование повысило надежность всей системы. Теперь жители домов, подключенных к станции, могут быть уверены в бесперебойном водоснабжении, а также необходимом уровне давления воды. При максимальном КПД увеличивается срок эксплуатации и безремонтного периода работы насосов. Кроме того, мы рассчитываем на экономию электроэнергии не менее 15 %", - рассказал главный инженер.

Станции работают полностью в автоматическом режиме и оснащены современными датчиками передачи информации в диспетчерский пункт Нижегородского водоканала. Таким образом, можно удаленно отследить давление воды и оперативно реагировать при возникновении неполадок: диспетчер, видя отклонение основных параметров от нормативных, направляет бригаду для срочного устранения проблемы.

В первую волну реконструкции попали водопроводные насосные станции на улицах Жукова, 1 и Большой Покровской, 93 в верхней части города и на улицах Веденяпина, 13, Дьяконова, 30, Совнаркомовская, 26, Березовская, 89, Замкнутая, 18, Народная, 38, Путейская, 9 в заречной.

Модернизация будет продолжена в текущем году. В настоящее время разрабатываются проекты реконструкций еще 33 водопроводных и канализационных насосных станций города.

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