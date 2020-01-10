"Президент поручил обеспечить беспрецедентные социальные гарантии для семей с детьми", - Денис Москвин Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Денис Москвин прокомментировал послание президента Федеральному собранию15 января 2020 года. По его словам, нынешнее послание главы государства можно назвать историческим, поскольку оно должно повлечь серьезнейшие перемены как с точки зрения обеспечения социальных обязательств перед гражданами, так и с точки зрения политического влияния парламента и парламентских партий.

"Очевидно, что одной из главных государственных идей становится поддержка семей с детьми. Для них должны быть обеспечены беспрецедентные социальные гарантии. Материнский капитал теперь можно получить и на первого ребенка, на второго выплаты увеличатся еще на 150 тысяч с ежегодной индексацией. Вводятся ежемесячные выплаты семьям с детьми, имеющим низкие доходы – вплоть до 7 лет, пока ребенок не пошел в школу. Наконец, будет решен острейший для многих муниципалитетов вопрос с бесплатным горячим питанием для учеников начальной школы – раньше эту проблему приходилось решать в ручном режиме. Мы также должны будем обеспечить еще более жесткий контроль предоставления мест в ясли и ввода новых образовательных учреждений в регионах – это тоже серьезнейшим образом влияет на демографию", - рассказал Денис Москвин по итогам послания.

По мнению депутата, глава государства озвучил также и серьезные политические изменения, которые должны значительно повлиять на роль парламента и парламентских партий в принятии ключевых для страны решений.

"Решение президента об усилении роли парламента в политической парадигме – это в первую очередь повышение ответственности для всех нас за качественную реализацию обозначенных президентом масштабных задач. И очевидно, что "Единая Россия", как партия большинства (в том числе парламентского) будет в первую очередь нести эту ответственность. Отрадно, что послание озвучено в самом начале года, чтобы результат наши жители увидели как можно скорее", - добавил Денис Москвин.