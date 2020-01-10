"Президент поручил обеспечить беспрецедентные социальные гарантии для семей с детьми", - Денис Москвин

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Депутат Государственной Думы Денис Москвин прокомментировал послание президента Федеральному собранию15 января 2020 года. По его словам, нынешнее послание главы государства можно назвать историческим, поскольку оно должно повлечь серьезнейшие перемены как с точки зрения обеспечения социальных обязательств перед гражданами, так и с точки зрения политического влияния парламента и парламентских партий.
"Очевидно, что одной из главных государственных идей становится поддержка семей с детьми. Для них должны быть обеспечены беспрецедентные социальные гарантии. Материнский капитал теперь можно получить и на первого ребенка, на второго выплаты увеличатся еще на 150 тысяч с ежегодной индексацией. Вводятся ежемесячные выплаты семьям с детьми, имеющим низкие доходы – вплоть до 7 лет, пока ребенок не пошел в школу. Наконец, будет решен острейший для многих муниципалитетов вопрос с бесплатным горячим питанием для учеников начальной школы – раньше эту проблему приходилось решать в ручном режиме. Мы также должны будем обеспечить еще более жесткий контроль предоставления мест в ясли и ввода новых образовательных учреждений в регионах – это тоже серьезнейшим образом влияет на демографию", - рассказал Денис Москвин по итогам послания.
По мнению депутата, глава государства озвучил также и серьезные политические изменения, которые должны значительно повлиять на роль парламента и парламентских партий в принятии ключевых для страны решений.
"Решение президента об усилении роли парламента в политической парадигме – это в первую очередь повышение ответственности для всех нас за качественную реализацию обозначенных президентом масштабных задач. И очевидно, что "Единая Россия", как партия большинства (в том числе парламентского) будет в первую очередь нести эту ответственность. Отрадно, что послание озвучено в самом начале года, чтобы результат наши жители увидели как можно скорее", - добавил Денис Москвин.
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