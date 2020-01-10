Последние новости рубрики Политика
16 января 2020 11:21  [14] "Очень важно предложение - увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах", - Сергей Дмитриев
16 января 2020 10:53  [350] "Президент подробно и последовательно обозначил задачи и цели, направленные на развитие страны", - Наталья Назарова
16 января 2020 09:36  [246] "Думаю, что мы сможем сделать большой прорыв в качестве медицины", - Николай Миронов
16 января 2020 09:15  [94] Обсуждение послания президента Федеральному собранию прошло в Нижегородской области
15 января 2020 19:30  [287] "Политическую систему страны ждут революционные изменения", - Глеб Никитин
15 января 2020 18:35  [57] "Единороссы всегда активно включаются в проработку ключевых социальных инициатив, озвученных президентом", - Артем Кавинов
15 января 2020 18:19  [448] Правительство России подаст в отставку, - Дмитрий Медведев
15 января 2020 18:00  [193] Одобрена заявка Нижегородской области на вхождение в состав Ассоциации инновационных регионов России
15 января 2020 17:32  [59] "Президент поручил обеспечить беспрецедентные социальные гарантии для семей с детьми", - Денис Москвин
15 января 2020 17:09  [278] "Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский
Политика

"Единороссы всегда активно включаются в проработку ключевых социальных инициатив, озвученных президентом", - Артем Кавинов

15 января 2020 18:35  [57] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

В Москве состоялось традиционное послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию и правительству РФ. Депутат Госдумы Артем Кавинов отметил, что ключевые темы обращения традиционно становятся конкретными задачами в планах работы и правительства, и Госдумы, и партии "Единая Россия".

"Единороссы в командном формате на всех уровнях всегда активно включаются в проработку ключевых социальных инициатив, озвученных Президентом. И главным определяющим фактором в отработке нюансов всегда является реальная ситуация на территориях. В прошлом году - это были важнейшие темы, связанные с введением новых мер поддержки семей, стартом нацпроектов. И сегодня Президентом озвучены важнейшие задачи, направленные в первую очередь на решение вопросов демографии, создания условий для развития подрастающего поколения. Думаю, что будет активно поддержано в регионах предложение по увеличению бюджетных мест в вузах, доплат классным руководителям. Вместе с партийным проектом "Новая школа" - это, безусловно, даст новые возможности для укрепления и развития системы образования, в том числе на малых территориях", - сказал Кавинов.

Он также заметил, что в целом опыт "Единой России" по реализации партпроектов сегодня будет востребован для реализации задач, обозначенных в послании президентом и в сфере культуры и образования.

"За три года в Нижегородской области поддержку получили порядка 300 домов культуры, отремонтировано более 30 спортивных залов в сельских школах, благоустроено более тысячи объектов. И, безусловно, эта работа продолжится. Также сегодня Партией сформирована система взаимодействия с правительством по решению самых актуальным вопросов с территорий", - сказал Артем Кавинов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph