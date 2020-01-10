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Общество

Новые площадки для раздельного сбора мусора установили в Советском районе

16 января 2020 10:52  [45] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

25 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора установили в частном секторе Советского района. Об этом сообщил районный глава администрации Владимир Исаев в ходе осмотра новой площадки в деревне Кузнечиха.

Установлены контейнеры для пищевых и прочих отходов, бумаги, стекла, пластика и металла. Есть дополнительный отсек для крупногабаритных отходов.

По информации городского департамента благоустройства, всего в Нижнем Новгороде обновлено 232 контейнерные площадки во всех восьми районах города.

Напомним, что органы местного самоуправления обновляют контейнерные площадки на муниципальной земле. На придомовой территории этим обязаны заниматься управляющие организации (ДУКи и ТСЖ).

По состоняию на начало января этого года, жильцы 150 многоквартирных домов Нижегородской области приняли решение о переходе на раздельное накопление отходов.

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