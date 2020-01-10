"Президент подробно и последовательно обозначил задачи и цели, направленные на развитие страны", - Наталья Назарова Политика

"Президент подробно и последовательно обозначил задачи и цели, направленные на развитие страны", - заявила депутат Государственной Думы ФС РФ, член фракции "Единая Россия" Наталья Назарова по итогам послания президента РФ Владимира Путина. Как сообщает пресс-служба парламентария, Наталья Назарова присутствовала на совместном заседании палат Федерального Собрания РФ в Москве.

Наталья Назарова также отметила, что ответственность депутатов перед своими избирателями станет выше.

"В послании президента Федеральному Собранию "красной нитью" проходили действительно важные и актуальные темы. Основную часть послания он посвятил экономическим и социальным проблемам государства, в том числе демографии и борьбе с бедностью. Владимир Путин отметил, что в решении этих вопросов должны в значительной степени помочь национальные проекты", - подчеркнула Наталья Назарова.

По ее словам, результаты реализации нацпроекта "Демография" за 2019 год увидеть и оценить проще всего. По данным Нижегородстата, численность постоянного населения Нижегородской области 1 октября прошлого года составила 3206,7 тыс. человек – это на 0,2% ниже численности на начало 2019 года. Уровень смертности превышает уровень рождаемости в 1,6 раза. "Цифры далеко не позитивные, и эту ситуацию нужно решать. Рождение и воспитание детей не должно быть связано с риском снижения уровня дохода семьи. Ведь улучшение благосостояния людей – это ключевые условия развития страны. В любом случае, вопрос устойчивого естественного роста численности населения требует комплексного подхода – нужно уделять особое внимание совершенствованию системы здравоохранения, поддержке семей и модернизации образовательной инфраструктуры", - заявила парламентарий.

"Президент в своем обращении подчеркнул важность законопроектов о защите капиталовложений и поощрении инвестиций (СЗПК), которые мы рассматривали на декабрьских заседаниях. По сути, это инвестиционный кодекс - мы давно ждали. И он необходим, ведь инвестиции являются драйвером экономического роста, фактором повышения конкурентоспособности страны и регионов. Есть все предпосылки, чтобы Россия в итоге смогла войти в пятерку ведущих экономик мира. Поэтому мы должны создавать такие условия, при которых бизнесу было интересно и выгодно вкладывать свои средства в те или иные проекты. Кстати, говоря о развитии регионов, по инициативе «Единой России» уже с 1 января 2020 года 50% кредитов, взятых субъектами, которые они должны возвратить в федеральный бюджет, будут направляться на создание инфраструктуры в рамках реализации программы государственно-частного партнерства. Это будет способствовать созданию новых предприятий, рабочих мест", - добавила депутат Госдумы РФ.

Она также добавила, что это было очень сильное послание. "Президент подробно и последовательно обозначил задачи и цели, направленные на развитие страны. Важным шагом к этому станут поправки к основному закону России. Владимир Путин предложил депутатам Госдумы утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. А также, что немаловажно, главам субъектов РФ, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, членам правительства и судьям будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство. В этом я полностью согласна с Президентом. Если вы выбрали свой путь – служение народу и Отечеству, то вы до конца должны быть преданы стране. Когда все предложения в Конституцию будут приняты и одобрены, то полномочия парламента в России станут намного шире. А это значит, что ответственность депутатов перед своими избирателями станет выше", - подчеркнула в заключение Наталья Назарова.