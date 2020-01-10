"Президентом поставлена задача запустить новый инвестиционный цикл с ежегодным приростом инвестиций", - Павел Солодкий Бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию 15 января 2020 года.

"Важно, что в послании были очень подробно отражены темы демографии, здравоохранения, образования, но в то же время большой блок был посвящен экономическим вопросам. Немало мер было предложено по ускорению темпов роста экономики. При этом президент отметил необходимость повышения роли губернаторов в выработке решений федерального значения. Чтобы наша экономика развивалась быстрее других стран, а мировая экономика сейчас в среднем растет на 2-3% в год, нужно серьезно подходить к инвестиционным программам и поддержке тех людей, которые создают рабочие места и платят налоги. Президентом поставлена задача запустить новый инвестиционный цикл с ежегодным приростом инвестиций не менее, чем на 5%. И для ее исполнения нужно объединять усилия всем уровням власти. Одно из инновационных предложенных решений – компенсация регионам две трети выпадающих доходов от применения налогового вычета. Думаю, что такая мера даст хороший толчок развитию и нашего региона.

Кроме того, наконец-то был услышан призыв предпринимателей о том, что условия ведения бизнеса должны быть стабильными и прогнозируемыми. К примеру, Президент предложил 6 лет не пересматривать налоговое законодательство, а также защитить инвестиции и вложения, которые осуществляет бизнес. Предпринимательское сообщество также ждет, что будет доведена до конца реформа контрольно-надзорных органов, и у "контролеров" поменяются приоритеты: с большого количества проверок и выполненной разнарядки по сумме штрафов на превентивные меры по недопущению нарушений законодательства.

Еще один значимый посыл, который был озвучен для предпринимательского сообщества, внесение уточнений в 210-ую статью уголовного кодекса с тем, чтобы следователи для "сговорчивости" предпринимателей не могли квалифицировать экономические преступления как создание организованного преступного сообщества, что предусматривает более строгие меры пресечения и наказания. Теперь правоохранительным органам сначала нужно будет доказать, что компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели", - резюмировал Солодкий.