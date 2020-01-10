"Единая Россия" будет контролировать выполнение поручения президента о школьном питании", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин прокомментировал послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, где президент поставил задачу обеспечить младших школьников бесплатным качественным горячим питанием.

Глеб Никитин сказал, что к выполнению поручения президента планируется привлечь партийный ресурс.

"Владимир Путин поставил четкую задачу, чтобы питание в начальной школе было не только бесплатным, но и качественным. Знаю, что сейчас в регионе есть нарекания по этому вопросу. Считаю необходимым привлечь к контролю ресурсы регионального отделения "Единой России". Нужно максимально жестко реагировать на факты халатности в этом вопросе. Речь идет о здоровье детей", - отметил Глеб Никитин.

"Я уже поручил создать в регионе межведомственную рабочую группу, включающую представителей региона, муниципалитетов, территориальных структур органов федеральной власти. Сейчас есть задача выстроить полноценную инфраструктуру снабжения школ продуктами. Важно будет максимально полно привлекать к этой работе нижегородских производителей. Это будет способствовать и развитию региональной экономики", - подчеркнул секретарь регионального отделения.