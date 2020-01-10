"Сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне и передать ее детям и внукам - наш долг", - Глеб Никитин Политика

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Губернатор Нижегородской области, секретарь НРО "Единой России" Глеб Никитин прокомментировал послание президента России Федеральному собранию.

"Президент в послании особо отметил недопустимость искажения исторических фактов, сказал о необходимости защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне. И наша задача - сделать все, чтобы сохранить эту память и передать ее будущим поколениям, чтобы они знали и гордились своей великой страной и ее героями, и главное - вынесли из этого важные уроки. Важно, каждому начать с себя, ведь война коснулась каждой семьи, и у каждой семьи есть своя история, которую нужно оставить внукам и правнукам", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что в годы Великой Отечественной войны горьковчане проявили самоотверженность на фронте и массовый трудовой героизм в тылу. Более 800 тысяч наших земляков ушли воевать; а в тылу дети, женщины, старики, инвалиды ценой неимоверных усилий день и ночь под обстрелами работали, обеспечивая наших солдат военной техникой и продовольствием.

"Чтобы сохранить это в истории города и памяти нижегородцев, мы будем добиваться присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести", - сказа глава региона.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, которым предлагается установить в России почетное звание "Город трудовой доблести". Региональное отделение "Единой России" выступило с инициативой создания общественного оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Состав будет сформирован до 20 января 2020 года.

Сейчас "Единая Россия" готовит сразу несколько масштабных проектов, посвященных сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Как отметил Глеб Никитин, в год 75-летнего юбилея Великой Победы в основе работы партии будет лежать забота о ветеранах, сохранение памяти о героическом прошлом и патриотическое воспитание молодежи.

"Наши волонтеры и активисты возьмут шефство над каждым ветераном и инвалидом Великой Отечественной войны, которые проживают сегодня в регионе. Узнаем, с какими проблемами они сталкиваются, в чем нужна наша помощь. Мы должны сделать все возможное, чтобы эти люди имели достойную жизнь. И самое главное – это их бесценные воспоминания и опыт, который они смогут передать нашей молодежи. И такая работа не ограничится только 2020 годом, а будет систематической и в дальнейшем", - пояснил Глеб Никитин.

В свою очередь, в рамках проекта "Память Героев" будет продолжена работа по увековечиванию Героев РФ в регионах, где они жили и работали. Эта работа включает установку мемориальных досок и бюстов, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям.

Также "Единая Россия" в рамках партийного проекта "Историческая память" проведет в этом году Всероссийский конкурс "Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны". В рамках проекта городские и сельские средние образовательные учреждения смогут представить на конкурсе как целый музей, так и комнату или уголок, посвященные событиям 1941–1945 годов.