Нижегородская область вошла в первую 20 регионов-участников конкурса для пенсионеров Общество

Нижегородская область вошла в первую 20 регионов РФ - участников интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров визучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету-2019", и заняла 16 место в номинации "Самый активный регион". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за активное участие в конкурсе.

От пенсионеров Нижегородской области поступило 86 работ по 3 номинациям из 4 заявленных. Работы поступили из 37 районов (городов, городских округов) Нижегородской области и 5 районов города Нижнего Новгорода. По словам организаторов конкурса, это 1,9% от всех поступивших работ.

"Цифровых возможностей будет становиться только больше. Например, в прошлом году мы провели масштабное интернет-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Это хороший пример прямого участия граждан в управлении регионом. Задачу расширять это направление поставил перед нами Президент России Владимир Путин. Считаю, что пожилые нижегородцы должны стать активными участниками всех этих процессов", - добавил глава региона.

Регулярно с 2015 года министерство социальной политики Нижегородской области организует проведение Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету" через подведомственные учреждения социального обслуживания населения, на базе которых с 2012 года успешно функционируют 62 компьютерных класса, а также проводит информационную и организационную работу с пенсионерами и гражданами старшего возраста.

В министерстве соцполитики региона заверили, что в 2020 году обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста будет продолжено.

Список авторов-призеров конкурса размещен на портале в разделе "Конкурс".