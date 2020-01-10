Один человек погиб на пожаре в Пильнинском районе 16 января

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Один человек погиб в результате пожара в с. Барятино Пильнинского района 16 января 2020 года. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, сгорел дом с пристроем и надворными постройками на общей площади 80 кв. м. Погиб один человек.
Напомним, три человека пострадали на пожаре в доме на М.Покровской в Нижнем Новгороде 10 января.
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