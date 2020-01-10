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Освещение восстановили на одной из улиц г.о. Дзержинск после обращения жителей через соцсети. Как сообщает ситуационный центр проекта Инцидент-менеджмент, люди обратились в правительство области через официальный аккаунт в Instagram, написав личное сообщение. Они рассказали, что улица Советская в поселке Желнино уже полгода без света. Отсутствие освещения грозило ДТП, так как вдоль улицы нет тротуара.
В Инцидент-менеджмент также сообщили еще об одном обращении уже в администрацию Нижнего Новгорода.
"Установите освещение на нерегулируемом пешеходном переходе! Там людей в вечернее время не видно, когда едешь со стороны Давыдова!" – пожаловались участники группы в соцсети Одноклассники.
Представители МП "Инженерные сети" ответили, что было проведено обследование адреса. Техническая возможность для установки дополнительного светильника существует. Установку планируется выполнить до 26 января.
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