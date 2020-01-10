Последние новости рубрики Политика
16 января 2020 15:37  [38] "Теперь, судя по всему, в сферу инноваций придут бюджетные средства", - Тимур Радаев
16 января 2020 15:21  [45] "Практика всей нашей работы с обращениями граждан должна получить новый импульс", - Виктор Лунин
16 января 2020 15:03  [60] "Намеренное искажение исторических событий – путь к новым мировым трагедиям", - Вадим Булавинов
16 января 2020 14:57  [406] "Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием - крайне важно, особенно в регионах страны", - Александр Щелоков
16 января 2020 12:20  [116] "Сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне и передать ее детям и внукам - наш долг", - Глеб Никитин
16 января 2020 12:13  [137] "Нужно стремиться к тому, чтобы питание было не только бесплатным, но и качественным", - Нина Квасникова
16 января 2020 12:03  [121] "Единая Россия" будет контролировать выполнение поручения президента о школьном питании", - Глеб Никитин
16 января 2020 11:21  [150] "Очень важно предложение - увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах", - Сергей Дмитриев
16 января 2020 10:53  [448] "Президент подробно и последовательно обозначил задачи и цели, направленные на развитие страны", - Наталья Назарова
16 января 2020 09:36  [314] "Думаю, что мы сможем сделать большой прорыв в качестве медицины", - Николай Миронов
Политика

"Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием - крайне важно, особенно в регионах страны", - Александр Щелоков

16 января 2020 14:57  [406] Политика
Александр Щелоков

Александр Щелоков

Мэр Арзамаса Александр Щелоков прокомментировал оглашение президентом РФ Владимиром Путным послания Федеральному собранию.

"В своём послании президент указал конкретные шаги для повышения благосостояния людей, те, что касаются каждого жителя страны. Например, вопрос доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Необходимость бесплатного горячего питание для школьников 1-4 классов по всей стране - также абсолютно правильное решение, которое снижает давление на карман жителей, особенно на тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Они хотя бы не будут размышлять на тему обеспечения горячим питанием ребенка. И это очень важно, особенно в регионах", - сказал мэр Арзамаса.

"Абсолютно своевременно поставлен акцент на то, что нужно заниматься демографическими проблемами. Это не только школы и детские сады, но и прямая финансовая поддержка семьям с рождением первенца. Это то, что людям важно и будет серьёзным вкладом государства в дело семьи. Это уже не слово, а дело", - добавил Александр Щелоков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph