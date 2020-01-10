"Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием - крайне важно, особенно в регионах страны", - Александр Щелоков Политика

Александр Щелоков

Мэр Арзамаса Александр Щелоков прокомментировал оглашение президентом РФ Владимиром Путным послания Федеральному собранию.



"В своём послании президент указал конкретные шаги для повышения благосостояния людей, те, что касаются каждого жителя страны. Например, вопрос доплаты за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Необходимость бесплатного горячего питание для школьников 1-4 классов по всей стране - также абсолютно правильное решение, которое снижает давление на карман жителей, особенно на тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Они хотя бы не будут размышлять на тему обеспечения горячим питанием ребенка. И это очень важно, особенно в регионах", - сказал мэр Арзамаса.

"Абсолютно своевременно поставлен акцент на то, что нужно заниматься демографическими проблемами. Это не только школы и детские сады, но и прямая финансовая поддержка семьям с рождением первенца. Это то, что людям важно и будет серьёзным вкладом государства в дело семьи. Это уже не слово, а дело", - добавил Александр Щелоков.