"Намеренное искажение исторических событий – путь к новым мировым трагедиям", - Вадим Булавинов

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Депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов прокомментировал послание президента России Федеральному собранию 15 января 2020 года.
"В своем послании президент отметил значимость предстоящего празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это поистине важнейшее событие для России в этом году. К сожалению, в современном мире не все хотят принимать реальные события, оказавшие решающее влияние на исход Второй мировой войны. Но, мы – дети и внуки советских солдат никогда не забудем, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа", - заявил Вадим Булавинов.
"Никто не имеет и не будет иметь права усомниться в героизме и самоотдаче советских войск в те непростые годы. Сегодня не редко высказывания зарубежных чиновников о событиях войны становятся инструментом в политической борьбе, в борьбе за избирателей. Они не понимают, что намеренное искажение исторических событий – путь к новым мировым трагедиям", - считает депутат.
Тем, кто пытается спекулировать на теме Великой Отечественной войны, стоит перечитать учебники по истории, считает Вадим Булавинов. "А чтобы закрепить знания, они могут вместе с нами написать Диктант Победы. Мы уже начали подготовку к этой еще молодой, но уже полюбившейся многими традиции. В прошлом году к нам присоединились тысячи участников по всему региону, в этом году мы планируем расширить масштабы и сделать Диктант одним из самых массовых событий, приуроченных к празднику", - рассказал региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".
"Этот год особенный, знаковый для всех нас, ведь мы празднуем юбилей Победы в Великой Отечественной войне и никто не в силах отобрать у нас этот праздник. Герои войны - советские солдаты не должны и не будут забыты ни через десять, ни через сто лет", - уверен Вадим Булавинов.
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