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Политика

"Намеренное искажение исторических событий – путь к новым мировым трагедиям", - Вадим Булавинов

16 января 2020 15:03  [61] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов прокомментировал послание президента России Федеральному собранию 15 января 2020 года.

"В своем послании президент отметил значимость предстоящего празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это поистине важнейшее событие для России в этом году. К сожалению, в современном мире не все хотят принимать реальные события, оказавшие решающее влияние на исход Второй мировой войны. Но, мы – дети и внуки советских солдат никогда не забудем, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа", - заявил Вадим Булавинов.

"Никто не имеет и не будет иметь права усомниться в героизме и самоотдаче советских войск в те непростые годы. Сегодня не редко высказывания зарубежных чиновников о событиях войны становятся инструментом в политической борьбе, в борьбе за избирателей. Они не понимают, что намеренное искажение исторических событий – путь к новым мировым трагедиям", - считает депутат.

Тем, кто пытается спекулировать на теме Великой Отечественной войны, стоит перечитать учебники по истории, считает Вадим Булавинов. "А чтобы закрепить знания, они могут вместе с нами написать Диктант Победы. Мы уже начали подготовку к этой еще молодой, но уже полюбившейся многими традиции. В прошлом году к нам присоединились тысячи участников по всему региону, в этом году мы планируем расширить масштабы и сделать Диктант одним из самых массовых событий, приуроченных к празднику", - рассказал региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия".

"Этот год особенный, знаковый для всех нас, ведь мы празднуем юбилей Победы в Великой Отечественной войне и никто не в силах отобрать у нас этот праздник. Герои войны - советские солдаты не должны и не будут забыты ни через десять, ни через сто лет", - уверен Вадим Булавинов.

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