Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за сильного ветра

Работа Нижегородской канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями 16 января 2020 года. Об этом сообщает автоинформатор транспортного средства.
Канатная дорога возобновит работу, когда скорость ветра снизится до 15 м/с.
Напомним, что накануне МЧС предупредило о небольшой буре, надвигающейся на Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда на нижегородской канатной дороге может повыситься.
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