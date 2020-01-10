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Общество

Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за сильного ветра

16 января 2020 15:06  [52] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работа Нижегородской канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями 16 января 2020 года. Об этом сообщает автоинформатор транспортного средства.

Канатная дорога возобновит работу, когда скорость ветра снизится до 15 м/с.

Напомним, что накануне МЧС предупредило о небольшой буре, надвигающейся на Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на нижегородской канатной дороге может повыситься.
 

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