Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за сильного ветра Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работа Нижегородской канатной дороги временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями 16 января 2020 года. Об этом сообщает автоинформатор транспортного средства.

Канатная дорога возобновит работу, когда скорость ветра снизится до 15 м/с.

Напомним, что накануне МЧС предупредило о небольшой буре, надвигающейся на Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на нижегородской канатной дороге может повыситься.

