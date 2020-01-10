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Политика

"Практика всей нашей работы с обращениями граждан должна получить новый импульс", - Виктор Лунин

16 января 2020 15:21  [46] Политика
Виктор Лунин

Виктор Лунин

Фото: НИА Нижний Новгород

Руководитель региональной общественной приемной председателя "Единой России" Виктор Лунин прокомментировал послание президента Федеральному собранию.

"Основной вывод, который делаю из послания, как руководитель региональной партийной приемной, состоит в том, что практика всей нашей работы с обращениями граждан должна получить новый импульс", - сказал Виктор Лунин.

"Руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева отметил, что все выступление Владимира Путина пронизывает мысль о непосредственном участии граждан в формировании законов, по которым живет страна, в развитии политической системы общества", - говорится в релизе НРО партии "Единая Россия".

"Мы уже имеем некоторый опыт в этом отношении - за весь период работы региональной приемной на основе обращений граждан внесено и принято в региональном парламенте более 30-ти нормативных актов. Они касаются, прежде всего, социальной помощи малообеспеченным гражданам, семьям с детьми, ветеранам и инвалидам", - приводятся слова Виктора Лунина.

"Президент как будто услышал обращения нижегородцев в нашу партийную приемную за адресной помощью, за решением острых проблем, связанных с развитием сети дошкольных учреждений, особенно яслей, за содействием в укреплении материальной базы блоков питания в школах и детских садах, в недопущении удаленности учреждений экстренной медицинской помощи от места жительства селян", - сказал Виктор Лунин, добавив, что многие из этих проблем решаются в приемных через депутатские фонды развития территорий, через привлечение иных источников.

"Однако, действительно, как подчеркнул президент, требуется системная работа в этом плане с участием бюджетов всех уровней и на законодательной основе", - пояснил руководитель региональной общественной приемной председателя "Единой России".

"Считаю, что послание напрямую поддерживает стремление партийных общественных приемных привлечь все более широкий круг нижегородцев не только к обсуждению, но и к решению с нашей помощью острейших проблем повышения благосостояния граждан, формирования их уверенности в завтрашнем дне", - резюмировал Виктор Лунин.

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