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Политика

"Теперь, судя по всему, в сферу инноваций придут бюджетные средства", - Тимур Радаев

16 января 2020 15:37  [40] Политика

Фото: с сайта pravda-nn.ru

"Для меня в послании президента важно было услышать очень системную и стройную концепцию развития инновационного бизнеса, - заявил Директор ГБУ НО "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" Тимур Радаев, комментируя оглашение президентом РФ Владимиром Путным послания Федеральному собранию 15 января 2019 года.

"Впервые будет приниматься технологическое законодательство – "технологический законодательный пакет". Сейчас закон об инновациях отсутствует в российском законодательстве, все регулируется подведомственными актами. Появятся "технологические песочницы" - площадки, на которых можно будет безбоязненно отрабатывать инновационные технологии. Наш регион не первый год сотрудничает с крупными федеральными организациями, в том числе с фондом Сколково и фондом содействия инновациям, теперь возможностей для развития станет ещё больше.

Также впервые прозвучало то, что технологическое предпринимательство имеет право на риск. Действительно, это очень рисковая сфера, ведь только один из десяти проектов обычно реализуется. И это тоже войдёт в законодательную базу.

Замечу, Нижегородская область по рейтингу инновационности входит в первую десятку по стране. По количеству проектов, получивших грантовую поддержку, мы на пятом месте. Теперь, судя по всему, в сферу инноваций придут бюджетные средства", - отметил Тимур Радаев.

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