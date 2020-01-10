ЗАГС назвал самую возрастную пару, вступившую в брак в 2019 году Общество

В апреле 2019 года нижегородская семья Зверевых отметила 70-летие со дня свадьбы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Самой возрастной парой, вступившей в брак в Нижегородской области в 2019 году, стали 91-летний мужчина и 78-летняя женщина. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 16 января.

Кроме того, свои отношения зарегистрировали пары, где жениху было 89 лет, невесте - 72 года; а также жениху – 87 лет, невесте – 76 лет.

Причем одна из пожилых пар из Сеченова (72-летний мужчина и 60-летняя женщина) отпраздновали свою свадьбу с размахом. Невеста была в красивом платье, жених – в смокинге. На церемонии проводились все традиционные свадебные ритуалы. В ней приняли участие родные и близкие пары.

Напомним, другой нижегородец в возрасте 91 года сочетался браком с женщиной 78 лет в 2018 году.

Ранее сообщалось, что самой юной невестой в 2019 году стала 14-летняя нижегородка, которая, к тому же, была беременной.