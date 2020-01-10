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Общество

ЛУКОЙЛ установил новые тренажеры в Кстовском ФОКе

16 января 2020 16:24  [72] Общество

Торжественное открытие обновленной зоны кардиотренажёров в ФОК "Волжский берег" прошло 15 января 2020 года. В мероприятии принял участие заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" по связям с общественностью, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, Антон Гребень. Он поздравил директора ФОК "Волжский берег" Олега Клешнина с обновлением тренажерного зала и вручил сертификаты на посещение тренажёрного зала самым преданным поклонникам здорового образа жизни, которые систематично посещают ФОК.

В 2019 году физкультурно-оздоровительный комплекс "Волжский берег" стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в номинации "Спорт". Программа "Здоровье каждому сердцу" получила грант по на поставку качественных кардиотренажеров. В декабре тренажеры доставили, установили и отладили, с января 2020 года началась их плановая эксплуатация.

История сотрудничества ФОК "Волжский берег" и компании ЛУКОЙЛ длится несколько лет. Благодаря благотворительной помощи компании были сокращены сроки строительства, и довольно быстро построен ФОК. В 2016 году "ЛУКОЙЛ" помог оснастить ледовую арену профессиональным звуковым оборудованием. В конце 2017 года с помощью гранта компании тренажерный зал комплекса получил современную систему кондиционирования, отметили в пресс-службе компании.

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