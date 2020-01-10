Парк Победы благоустроили в Сокольском по инициативе жителей Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Ремонт мемориала в Парке Победы завершился в городском округе Сокольское Нижегородской области в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Территория парка была благоустроена в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Масштабная реконструкция состоялась в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как пояснили в пресс-службе, "важность сохранения памяти о Великой Победе подчеркнул в своём послании Федеральному собранию РФ Владимир Путин. "Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - приводит пресс-служба слова президента.

"Большая работа по приведению в порядок мемориалов и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, стартовала уже в прошлом году. Самое важное, что инициативу по их ремонту и благоустройству все чаще выдвигают сами жители", - считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Так, в прошлом году в рамках программы поддержки местных инициатив на территории региона были приведены в порядок более 70 объектов, а в этом году мы даже выделили эти работы в отдельный проект "Никто не забыт!". Появилось у нас и мобильное приложение "Активисты Памяти". В частности, платформа поможет оценить состояние мемориалов, посвященных памяти воинов Великой Отечественной войны. Свои сигналы могут оставлять в нем все неравнодушные нижегородцы, а волонтёры и представители муниципалитетов проверят информацию и примут меры. Это еще и пример прямой связи, о необходимости которой президент также говорил в своём послании Федеральному собранию РФ", - добавил губернатор.

В Парке Победы Сокольского в рамках ППМИ облицевали мрамором стелу мемориала, установили подсветку и композицию "Журавли", обновили списки павших Книги Памяти, отремонтировали стелу Героев Советского Союза и Вечный огонь. Полная стоимость проекта превысила 2,2 млн рублей, в том числе средства регионального и местного бюджетов, а также вклад местных жителей и спонсоров.

"В инициативную группу по реконструкции мемориала Парка Победы вошли жители поселка старшего поколения и их внуки. В обсуждении проекта принимали участие порядка 900 человек, все пожелания были учтены. В результате кроме мемориала в парке появилась зона отдыха для проведения массовых мероприятий и особая территория для свадебных церемоний "Тропа молодоженов", - рассказал глава МСУ г.о.Сокольское Игорь Бобров.

В Сокольском районе в рамках ППМИ не впервые реконструируют объекты, посвященные Великой Отечественной войне. Так, в 2017 году был заново построен памятник Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в селе Пелегово.

В год Юбилея Победы волонтеры Сокольского также включились в работу по восстановлению мемориалов. В том числе при помощи мобильного приложения "Активисты Памяти". В частности, платформа поможет оценить состояние памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Новое приложение работает в Нижегородской области как пилотный проект. Всего в регионе расположено 2118 объектов, которые относятся к теме Великой Отечественной войны.