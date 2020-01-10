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Общество

Более 100 заявлений о регистрации брака подали нижегородцы на дату "20.02.2020"

16 января 2020 16:38  [365] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы начали бронировать "красивые даты" для проведения свадебных церемоний. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 16 января.

Так на дату "20.02.20" уже подано 113 заявлений, на дату "22.02.20" - порядка 100 заявлений.

Ольга Краснова пояснила, что многие нижегородцы, планирующие регистрацию с 2020 году,  считают 20 число каждого месяца "красивой датой".

Они, например, выбирают дату "20.03.20". Этот день, к тому же, является Международным днем счастья. Есть заявления на "20.05.20", "20.06.20", "20.08.20", "20.11.20".

Более десяти нижегородских пар выбрали симметричную дату "10.10.2020".

Также традиционно пик свадеб ожидается на День всех влюбленных (14 февраля), День Петра и Февронии (8 июля) и Красную горку (26 апреля).

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