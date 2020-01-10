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Экономика

Нижегородская область увеличила экспорт продукции АПК

16 января 2020 17:13  [41] Экономика

Нижегородская область увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 12,3% за январь-ноябрь 2019 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За указанный период предприятиями АПК экспортировано продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья и племенных животных на сумму 215,4 миллионов долларов.

"Правительством области разрабатываются меры господдержки экспортной деятельности. В частности, речь идет о выделении субсидий предприятиям-экспортерам на транспортные расходы, сертификацию товаров за рубежом, продвижение продукции на электронных торговых площадках, регистрацию товарного знака, а также компенсации процентных ставок по кредитам и другие направления", - подчеркнул Глеб Никитин.

По данным регионального минсельхоза, увеличились объемы поставок за рубеж племскота, картофеля, семян масличных культур, мясных полуфабрикатов, плодово-ягодных джемов и другой продукции.

В аграрном ведомстве сообщили, что экспорт продукции АПК осуществляют более 50 нижегородских организаций, при этом перечень предприятий-экспортеров и экспортируемой продукции расширяется. Сейчас продукция экспортируется более чем в 35 стран, в числе которых Германия, Бельгия, Испания, Италия, Франция, США, страны Балтии, страны Юго-Восточной Азии, в том числе Китай и Индия, а также страны СНГ.

Ранее сообщалось, что нижегородское правительство даст гранты на создание новых фермерских хозяйств. В этом году также предусмотрены гранты "Агростартап" и компенсация затрат на известкование. Также, нижегородцы смогут получить льготные кредиты до 3 млн рублей для строительства жилья на селе.

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