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Общество

"Федеральная доплата станет существенной поддержкой классных руководителей в школах региона", - Глеб Никитин

17 января 2020 10:01  [28] Общество

Ранее агентство сообщало о том, что в своем ежегодном послании Федеральному собранию 15 января 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил ввести доплату школьным классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета, мера заработает с 1 сентября 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона 17 января 2020 года, в Нижегородской области функции классного руководителя выполняют более 16 тысяч педагогов, получая ежемесячную доплату 2 тысячи рублей каждый.

"Годовой объем областного бюджета на доплату педагогам за классное руководство составляет более 500 миллионов рублей. Федеральная доплата станет существенной поддержкой классных руководителей региона. С учетом того, что региональная доплата сохранится, каждый классный руководитель ежемесячно будет получать доплату в среднем семь тысяч рублей", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2019 году в рамках национального проекта "Образование" в регионе открылись 46 "Точек роста" для 9,5 тысяч детей, прежде всего, жителей малых городов и сел, 5 "Кванториумов", Центр цифрового образования детей IТ-куб, Центр "Дом научной коллаборации", региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Вега".

"Таким образом, в 2019 году более 32 тысяч детей смогли получить дополнительное образование в рамках новых форм. В 2020 году мы продолжим развивать эти направления. К 2022 году регионе будет создано более 14 тысяч новых мест дополнительного образования для 170 тысяч юных нижегородцев", - добавил Глеб Никитин, заметив, что важность дополнительных форм образования также подчеркнул президент в своем послании.

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