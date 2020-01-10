АПЗ победил в конкурсе "Лучшая российская кадровая служба-2019" Общество

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина награжден дипломом победителя XIV всероссийского конкурса "Лучшая российская кадровая служба-2019" по итогам работы в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Почетный диплом кадровой службе АПЗ вручен первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергеем Калашниковым за активное внедрение инновационных методов в работу кадровой службы, активное применение передовых информационных технологий в работе кадров, внедрение новых образовательных и социальных программ, социально ответственную работу предприятия.

Кроме того, Арзамасский приборостроительный завод также награжден дипломом за активный вклад в развитие инновационного потенциала Нижегородской области в рамках XIII конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии области имени И.П. Кулибина.

Фото: Елена Галкина

По словам губернатора Глеба Никитина, премия – одна из составных частей системы поддержки инноваций в регионе. Участие в конкурсе позволяет изобретателям представить свой продукт потенциальным инвесторам и партнерам. Перспективные проекты могут рассчитывать на поддержку регионального Центра развития экспорта, бизнес-инкубаторов, технопарков, льготное кредитование для бизнеса.

Конкурс проводится ежегодно с 2007 года. За это время участники представили более 1000 объектов интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы, созданные в регионе.

В 2019 году в "кулибинке" приняли участие 52 проекта из сфер медицины, энергетики, транспорта, приборостроения и других. Эксперты оценивали технический уровень изобретений и перспективы их внедрения.

В пресс-службе предприятия отметили, что АПЗ участвует в конкурсе более 10 лет и ежегодно удостаивается наград. В этот раз начальник КБ отдела главного конструктора по гражданской продукции Александр Беляков и начальник техбюро цеха №57 Олег Новиков заняли первое место в отраслевой номинации "Лучшая полезная модель в сфере приборостроения и электроники" с патентом "Струйный счетчик газа". Авторы изменили материал автогенератора счетчика и количество струйных элементов, входящих в него, что обеспечило работу прибора в условиях эксплуатации при повышенной атмосферной влажности с более высокой степенью надежности.