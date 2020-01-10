Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл московский "Динамо" в домашнем матче 16 января Спорт

Фото: ХК Торпедо

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" обыграл московский "Динамо" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 16 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч состоялся в нижегородском дворце спорта "Нагорный". На него пришли 5200 зрителей.

Первый гол забил нападающий "Динамо" Вадим Шипачев. Однако на 14-й минуте нижегородцу Станиславу Бочарову удалось сравнять счет – нападающий "Торпедо" оформил дубль. Спустя две минуты его успех повторил Тай Рэтти.

После перерыва москвич Дмитрий Яшкин забил в ворота "Торпедо", но уже вскоре шайбу себе в актив записал защитник из Нижнего Новгорода Артём Аляев. Затем отличился нападающий "Динамо" Илья Круглов - он "подставил клюшку прямо перед воротами, дезориентировав Андрея Тихомирова".

Однако еще до перерыва хоккеисты "Торпедо" вернули себе лидерство - передача из-за ворот Даниила Ильина была поддержана результативным подключением Станислава Бочарова.

В последнюю двадцатиминутку "динамовец" Иван Игумнов сделал счет равным. Но форвард "Торпедо" Тай Рэтти не оставил это просто так и вывел команду вперед. Его успех закрепил нападающий Дрю Шор. Еще один гол Дениса Баранцева был отменен по результатам просмотра.

"Мы серьезно готовимся ко всем матчам, но сегодня было особенно важно победить учитывая то, сколько матчей подряд мы проигрывали "Динамо". Важно было вернуть свой хоккей – тот, который мы показывали на старте сезона, но не всегда демонстрировали в последних матчах. В итоге получилась хорошая игра, и мы рады двум очкам сегодня", - сказал главный тренер ХК "Торпедо" Дэвид Немировски.

Отметим, что последний раз "Торпедо" обыгрывало в домашнем матче "Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ в октябре 2014 года, в плей-офф - в феврале 2017 года.

В ближайшее время нижегородскому "Торпедо" предстоят домашние матчи с "Локомотивом" и "Металлургом", которые состоятся на льду "Нагорного" 21 и 24 января.