Молодая женщина с маленькой дочкой пропали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ПСЦ Рысь

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Двадцатишестилетняя Елена Долгова с дочерью Дианой (2018 года рождения) пропали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Они не выходят на связь уже сутки.

Известно, что женщина худощавого телосложения, ростом 165 см, с темно-коричневыми волосами и карими глазами. В день исчезновения была одета в черную блестящую куртку, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Малышка среднего телосложения, ростом 80 см, со светлыми волосами и серо-зелеными глазами. Балы одета в красный комбинезон и серую шапку.

Всех, кто обладает информацией, которая поможет найти пропавших, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8(831)28-38-200 или 102.