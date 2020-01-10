"Единая Россия" организует сбор подписей для присвоения звания "Город трудовой доблести" Политика

"Единая Россия" организует сбор подписей в городах-центрах оборонной промышленности для присвоения звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета "Единой России", координатор партийного проекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя принятие в первом чтении законопроекта президента России Владимира Путина, которым предлагается установить почетное звание "Город трудовой доблести".

Законопроектом "О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести" предлагается присваивать звание городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"Есть определенная процедура: предложения о присвоении звания будут вноситься в органы местного самоуправления гражданами и общественными объединениями, затем рассматриваться органами власти регионов. Они вправе принять решение об обращении к президенту с ходатайством о присвоении. Поэтому в самое ближайшее время "Единая Россия" организует сбор подписей в городах, которые в тяжелейшие годы войны обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм", - пояснил Хинштейн.

Он добавил, что список городов для присвоения звания должен быть составлен к 75-летнему юбилею Великой Победы.

"Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак уже анонсировал работу партии по сбору подписей в ходе своего декабрьского визита в Нижегородскую область, отметив, что Нижний Новгород однозначно достоин этого звания. Аналогичную работу мы проведем в Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и других городах, которые внесли неоценимый вклад в Победу", – отметил Хинштейн.

Напомним, Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" выступило с инициативой создания общественного оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Такое решение было принято на заседании президиума регионального политсовета 27 декабря 2019 года.

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения Партии Глеб Никитин отметил, что в годы Великой Отечественной войны горьковчане проявили самоотверженность на фронте и массовый трудовой героизм в тылу. Более восьмисот тысяч наших земляков ушли воевать, а в тылу дети, женщины, старики, инвалиды ценой неимоверных усилий день и ночь под обстрелами работали, обеспечивая наших солдат военной техникой и продовольствием.

"Чтобы сохранить это в истории города и памяти нижегородцев, мы будем добиваться присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести", - сказал глава региона.

Состав общественного оргкомитета по сбору подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" и план работы будет утвержден на первом заседании, которое состоится 20 января 2020 года.

Государственная Дума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект о присвоении звания "Город трудовой доблести" 16 января 2020 года. За принятие документа проголосовали 478 депутатов. Звание будет присваиваться указом президента России.