Нижегородский водоканал проверил качество воды в нижегородских храмах Общество

Качество питьевой воды проверено Нижегородским водоканалом в 36 православных храмах. Внеплановая проверка проведена в преддверии праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января.



Воду, которая поступает в храмы Нижнего Новгорода из водопровода или близлежащих скважин, проверили по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Результаты показали, что везде вода соответствует санитарным и гигиеническим нормам.



Храмам, где нет централизованного водоснабжения и которые испытывают проблемы с водообеспечением, 18 и 19 января Нижегородский водоканал окажет благотворительную помощь, направив автоцистерны с питьевой водой для освящения.



Адреса храмов, прошедших проверочные мероприятия



Канавинский район:

- ул. Гордеевская, 141

- ул. Даргомыжского, 17 к.1

- ул. Движенцев, 17

- ул. Интернациональная, 81а

- ул. Стрелка, 3а

- Ярмарочный проезд, 10, к.1



Ленинский район:

- ул. Суздальская, 58



Московский район:

- ул. Лучистая, 3

- ул. Люкина, 9д

- ул. Топольная, 11а



Нижегородский район:

- ул. Варварская, 36

- ул. Горького, 141а

- ул. Горького, 177а

- ул. Добролюбова, 13а

- ул. Заломова, 21а

- Зеленый город

- ул. Ильинская, 9

- ул. Ильинская, 54

- ул. Короленко, 14

- Кремль, 2а

- пер. Крутой, 3

- пер. Мельничный, 8

- пер. Мельничный, 10

- ул. Нестерова, 2

- ул. Овражная, 94

- Приволжская Слобода, 108

- ул. Рождественская, 16

- ул. Рождественская, 34

- ул. Сергиевская, 25а

- ул. Черниговская, 7а



Приокский район:

- пр. Гагарина, 119а

- Окский съезд, 2б



Советский район:

- ул. Бекетова, 61



Сормовский район:

-ул. Баррикад, 3

- ул. Планетная, 25б

- ул. Щербакова, 13а