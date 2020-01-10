Нижегородский водоканал проверил качество воды в нижегородских храмах

Качество питьевой воды проверено Нижегородским водоканалом в 36 православных храмах. Внеплановая проверка проведена в преддверии праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января.
Воду, которая поступает в храмы Нижнего Новгорода из водопровода или близлежащих скважин, проверили по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям. Результаты показали, что везде вода соответствует санитарным и гигиеническим нормам.
Храмам, где нет централизованного водоснабжения и которые испытывают проблемы с водообеспечением, 18 и 19 января Нижегородский водоканал окажет благотворительную помощь, направив автоцистерны с питьевой водой для освящения.
Адреса храмов, прошедших проверочные мероприятия
Канавинский район:
- ул. Гордеевская, 141
- ул. Даргомыжского, 17 к.1
- ул. Движенцев, 17
- ул. Интернациональная, 81а
- ул. Стрелка, 3а
- Ярмарочный проезд, 10, к.1
Ленинский район:
- ул. Суздальская, 58
Московский район:
- ул. Лучистая, 3
- ул. Люкина, 9д
- ул. Топольная, 11а
Нижегородский район:
- ул. Варварская, 36
- ул. Горького, 141а
- ул. Горького, 177а
- ул. Добролюбова, 13а
- ул. Заломова, 21а
- Зеленый город
- ул. Ильинская, 9
- ул. Ильинская, 54
- ул. Короленко, 14
- Кремль, 2а
- пер. Крутой, 3
- пер. Мельничный, 8
- пер. Мельничный, 10
- ул. Нестерова, 2
- ул. Овражная, 94
- Приволжская Слобода, 108
- ул. Рождественская, 16
- ул. Рождественская, 34
- ул. Сергиевская, 25а
- ул. Черниговская, 7а
Приокский район:
- пр. Гагарина, 119а
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Советский район:
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